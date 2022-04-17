Джейн Спай, 17 апреля 2022, 01:05 — REGNUM Россия запретила въезд в страну премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и ряду других британских политиков. Ограничения на въезд ввели в отношении министра иностранных дел Лиз Трасс, министра обороны Бена Уоллеса, канцлера казначейства Риши Сунака, министра внутренних дел Прити Пател, бывшего премьер-министра Терезы Мэй и первого министра Шотландии Николы Стерджен. Причиной для введения запрета стала «враждебная» позиция Великобритании в отношении специальной военной операции на Украине, сообщили BBC.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
U.S. Department of State

Представитель правительства прокомментировал решение: «Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении действий российского правительства на Украине, которые достойны осуждения, и призывах к остановке войны Кремлем. Мы продолжаем решительно поддерживать Украину».

Многие пользователи выразили желание запретить Борису Джонсону и его министрам въезд в Великобританию, потому что его некомпетентность только вредит стране, а важной роли в решении конфликта он не играет.

«Я думаю, многие люди здесь будут рады, если он уедет, особенно если это будет билет в одну сторону», — прокомментировал @noslotsemaj.

«Можем ли мы запретить ему въезд в Великобританию за его «враждебную» позицию в отношении Великобритании? Мне нравится это правило», — написал @GraemeBrownlfc.

«Если Россия может ввести запрет для Бориса Джонсона в своей стране, я совсем не понимаю, почему так не может сделать Великобритания», — отметил @Skye_City.

Ряд комментаторов напомнил про недавний скандал с вечеринками и нарушениями на Даунинг-стрит, они отметили, что с радостью бы посмотрели, как Джонсон планирует нарушить этот запрет.

«Давайте ему никто не скажет и все равно туда отправит? Может быть, сказать ему, что есть возможность построить мост между Ньюкаслом и Санкт-Петербургом? Или упомянуть, что там есть блондинка-администратор, которая сходит по нему с ума?» — прокомментировал @Silly_midoff.

«Борис Джонсон обожает запреты. Он проникнет. Он возьмет с собой сыр и вино», — написал @BeagHorn.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В комментариях также предложили запретить въезд премьер-министру в Шотландию под предлогом того, что он мешает шотландской независимости.

«Это значит, что Шотландия может запретить ему въезд из-за его враждебного отношения к праву Шотландии на самоопределение?» — спросил @redtilldead83.

Часть комментаторов считает, что Борис Джонсон, как и все другие политики, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, играют очень важную роль в конфликте на Украине, потому что они действительно оказывают помощь.

«Каждый, кому запрещен въезд в Россию, должен гордиться собой. Это достижение», — считает @_Alexander_EV.

«На данный момент, если вам не запретили въезд в Россию, то вы делаете что-то неправильно», — отметил @mrjamesmoore.

Среди пользователей есть те, кто считает, что эти российские санкции бесполезны, потому что никто из западных лидеров не собирался приезжать в Россию.

«Э? Я практически уверен, что никто из западных лидеров даже не планировал посещать Россию», — отметил @BlademarkSUFC.

«Будто они хотели приехать на пару дней в Россию отдохнуть», — написал @greg_ltd.

«Больше никаких каникул в Сибири!» — прокомментировал @deivit_brent.

Аполлинарий Васнецов. Сибирь. 1894
Аполлинарий Васнецов. Сибирь. 1894

«А важно ли скольким политикам запретили? Кого это волнует, они всё равно туда не собирались. Всему кабинету запретили въезд, забавно. Даже если бы они поехали что-то решать, они бы ничего не решили, потому что неспособны», — считает @dianneport.

В комментариях отметили, что правильнее и разумнее было бы отобрать всё российское имущество, которым пользуются британские политики, и потребовать возвращения всего финансирования, которое было направлено Консервативной партии.

«Им нужно было запретить въезд на все российские виллы в Тоскане», — прокомментировал @markelein1.

«А они деньги назад не потребовали?» — поинтересовался @AndiMorris85.

«Угроза отобрать всё финансирование Консервативной партии имело бы большее влияние, но мне кажется, что они и так почти полностью ее купили», — предположил @GordonShorten.