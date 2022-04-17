17 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter введение запрета для Бориса Джонсона и ряда других британских политиков на въезд на территорию России.

Джейн Спай, , 01:05 — REGNUM Россия запретила въезд в страну премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и ряду других британских политиков. Ограничения на въезд ввели в отношении министра иностранных дел Лиз Трасс, министра обороны Бена Уоллеса, канцлера казначейства Риши Сунака, министра внутренних дел Прити Пател, бывшего премьер-министра Терезы Мэй и первого министра Шотландии Николы Стерджен. Причиной для введения запрета стала «враждебная» позиция Великобритании в отношении специальной военной операции на Украине, сообщили BBC.

Борис Джонсон U.S. Department of State

Представитель правительства прокомментировал решение: «Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении действий российского правительства на Украине, которые достойны осуждения, и призывах к остановке войны Кремлем. Мы продолжаем решительно поддерживать Украину».

Многие пользователи выразили желание запретить Борису Джонсону и его министрам въезд в Великобританию, потому что его некомпетентность только вредит стране, а важной роли в решении конфликта он не играет.

«Я думаю, многие люди здесь будут рады, если он уедет, особенно если это будет билет в одну сторону», — прокомментировал @noslotsemaj.

«Можем ли мы запретить ему въезд в Великобританию за его «враждебную» позицию в отношении Великобритании? Мне нравится это правило», — написал @GraemeBrownlfc.

«Если Россия может ввести запрет для Бориса Джонсона в своей стране, я совсем не понимаю, почему так не может сделать Великобритания», — отметил @Skye_City.

Ряд комментаторов напомнил про недавний скандал с вечеринками и нарушениями на Даунинг-стрит, они отметили, что с радостью бы посмотрели, как Джонсон планирует нарушить этот запрет.

«Давайте ему никто не скажет и все равно туда отправит? Может быть, сказать ему, что есть возможность построить мост между Ньюкаслом и Санкт-Петербургом? Или упомянуть, что там есть блондинка-администратор, которая сходит по нему с ума?» — прокомментировал @Silly_midoff.

«Борис Джонсон обожает запреты. Он проникнет. Он возьмет с собой сыр и вино», — написал @BeagHorn.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В комментариях также предложили запретить въезд премьер-министру в Шотландию под предлогом того, что он мешает шотландской независимости.

«Это значит, что Шотландия может запретить ему въезд из-за его враждебного отношения к праву Шотландии на самоопределение?» — спросил @redtilldead83.

Часть комментаторов считает, что Борис Джонсон, как и все другие политики, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, играют очень важную роль в конфликте на Украине, потому что они действительно оказывают помощь.

«Каждый, кому запрещен въезд в Россию, должен гордиться собой. Это достижение», — считает @_Alexander_EV.

«На данный момент, если вам не запретили въезд в Россию, то вы делаете что-то неправильно», — отметил @mrjamesmoore.

Среди пользователей есть те, кто считает, что эти российские санкции бесполезны, потому что никто из западных лидеров не собирался приезжать в Россию.

«Э? Я практически уверен, что никто из западных лидеров даже не планировал посещать Россию», — отметил @BlademarkSUFC.

«Будто они хотели приехать на пару дней в Россию отдохнуть», — написал @greg_ltd.

«Больше никаких каникул в Сибири!» — прокомментировал @deivit_brent.

Аполлинарий Васнецов. Сибирь. 1894

«А важно ли скольким политикам запретили? Кого это волнует, они всё равно туда не собирались. Всему кабинету запретили въезд, забавно. Даже если бы они поехали что-то решать, они бы ничего не решили, потому что неспособны», — считает @dianneport.

В комментариях отметили, что правильнее и разумнее было бы отобрать всё российское имущество, которым пользуются британские политики, и потребовать возвращения всего финансирования, которое было направлено Консервативной партии.

«Им нужно было запретить въезд на все российские виллы в Тоскане», — прокомментировал @markelein1.

«А они деньги назад не потребовали?» — поинтересовался @AndiMorris85.

«Угроза отобрать всё финансирование Консервативной партии имело бы большее влияние, но мне кажется, что они и так почти полностью ее купили», — предположил @GordonShorten.