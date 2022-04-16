Воронеж, 16 апреля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись два автобуса. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 16 апреля в Новоусманском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще 15 пострадали.

«При столкновении автобусов на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе два человека погибли и 15 ранены», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в результате автоаварии в Воронежской области получил травмы ребёнок.