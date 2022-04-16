Москва, , 21:57 — REGNUM Следственный комитет (СК) России возбудил два новых уголовных дела по фактам массированных обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) военнослужащими вооруженных сил (ВС) Украины и другими украинскими воинскими формированиями. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе ведомства.

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По версии следствия, с 15 по 16 апреля военнослужащие ВС Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в городах Первомайск и Рубежное Северодонецкого района, а также населенных пунктах Донецкий Кировского района и Калиново Попаснянского района ЛНР.

«В результате обстрелов Рубежного ранены трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок 2005 года рождения. Получили повреждения больница, здания детского сада и школы в Первомайске, а также жилые дома в поселке городского типа Донецкий и другие объекты гражданской инфраструктуры», — указали в СКР.

Также при аналогичных обстоятельствах повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Мариуполе и Ясиноватой.

«В лечебные учреждения Донецкой Народной Республики за медицинской помощью обратились еще 14 мирных жителей, получивших ранения различной степени тяжести в результате обстрелов города Мариуполя, включая несовершеннолетнего 2011 года рождения. Одна женщина погибла», — подытожили в ведомстве.

По данным фактам СК РФ возбудил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

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