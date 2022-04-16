Новая Усмань, Воронежская область, 16 апреля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Автоавария с участием рейсового автобуса с микроавтобусом произошло в Новоусманском районе Воронежской области вечером 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в районе поворота на Новую Усмань на трассе М4 «Дон».

«По предварительной информации есть погибшие и пострадавшие», — уточнили в пресс-службе.

Подробности уточняются.