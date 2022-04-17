Василий Иванов,
17 апреля 2022, 17:59 — REGNUM В Москве прошел ежегодный парад трамваев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В этом году его посетило более 20 тысяч человек.
Парад трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парад трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парад трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парад трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Люди направляются в Депо имени Баумана
Василий Иванов © ИА REGNUM
16 апреля депо имени Баумана открыло свои двери всем желающим. В честь 123-летия открытия первой трамвайной линии в Москве состоялся парад трамваев. По маршруту от депо имени Баумана до Останкинского пруда и обратно проследовали восемь исторических составов, самому старому из которых 114 лет. Гости могли зайти в исторические составы и пройтись вдоль трамвайных путей.
Музыканты проекта Музыка в метро
Василий Иванов © ИА REGNUM
На параде трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Моторный трамвайный вагон типа «Фонарный»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На параде трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
На параде трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Коломенский прицепной вагон
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парад трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
На параде трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
На параде трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Впервые за три года в Москве прошел парад трамваев. Его посетили более 20 тысяч человек, и мы рады вернуть жителям города эту добрую традицию. Мэр Москвы С. Собянин поставил задачу продолжать развивать этот вид транспорта, делать его удобным и безопасным. Для этого мы закупаем современные вагоны, улучшаем технологию проведения ремонта, обособляем пути и устанавливаем приподнятые платформы», — отметил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Кабина машиниста
Василий Иванов © ИА REGNUM
На параде трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
На параде трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Кабина машиниста
Василий Иванов © ИА REGNUM
На параде трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Моторный трамвайный вагон типа «Фонарный»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Моторный трамвайный вагон типа «Фонарный»
Василий Иванов © ИА REGNUM
В кабине машиниста моторного трамвайного вагона типа «Фонарный» 1907–1914 гг.
Василий Иванов © ИА REGNUM
На параде трамваев в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Отметим, сегодня в столице на 38 маршрутах задействовано более 700 трамвайных вагонов.