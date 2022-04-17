17 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 17:59 — REGNUM В Москве прошел ежегодный парад трамваев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В этом году его посетило более 20 тысяч человек.

Парад трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Люди направляются в Депо имени Баумана Василий Иванов © ИА REGNUM

16 апреля депо имени Баумана открыло свои двери всем желающим. В честь 123-летия открытия первой трамвайной линии в Москве состоялся парад трамваев. По маршруту от депо имени Баумана до Останкинского пруда и обратно проследовали восемь исторических составов, самому старому из которых 114 лет. Гости могли зайти в исторические составы и пройтись вдоль трамвайных путей.

Музыканты проекта Музыка в метро Василий Иванов © ИА REGNUM

На параде трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Моторный трамвайный вагон типа «Фонарный» Василий Иванов © ИА REGNUM

На параде трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

На параде трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Коломенский прицепной вагон Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

На параде трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

На параде трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

«Впервые за три года в Москве прошел парад трамваев. Его посетили более 20 тысяч человек, и мы рады вернуть жителям города эту добрую традицию. Мэр Москвы С. Собянин поставил задачу продолжать развивать этот вид транспорта, делать его удобным и безопасным. Для этого мы закупаем современные вагоны, улучшаем технологию проведения ремонта, обособляем пути и устанавливаем приподнятые платформы», — отметил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Кабина машиниста Василий Иванов © ИА REGNUM

На параде трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

На параде трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Кабина машиниста Василий Иванов © ИА REGNUM На параде трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Моторный трамвайный вагон типа «Фонарный» Василий Иванов © ИА REGNUM

Моторный трамвайный вагон типа «Фонарный» Василий Иванов © ИА REGNUM

В кабине машиниста моторного трамвайного вагона типа «Фонарный» 1907–1914 гг. Василий Иванов © ИА REGNUM

На параде трамваев в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Отметим, сегодня в столице на 38 маршрутах задействовано более 700 трамвайных вагонов.