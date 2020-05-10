Луганск, 16 апреля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Более 1 тыс. абонентов остались в Луганской Народной Республике (ЛНР) без электроснабжения из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 16 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Донецкий повреждена линия электропередач 35 кВ, — говорится в сообщени. — Без электроснабжения 1222 абонента в населенном пункте Донецкий и населенном пункте Голубовское».

Как передавало ИА REGNUM, ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий.