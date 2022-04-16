Лимасол, Кипр, 16 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В Республике Кипр задержали гражданина России, руководителя группы «Наш Кипр» Игоря Мало, которого подозревают в разжигании расовой ненависти. Об этом сообщили изданию ТАСС в посольстве РФ в Никосии.

Prokuror-kaluga.ru В суде

«Мало задержан на четверо суток за разжигание расовой ненависти», — сообщили в дипломатическом представительстве.

В свою очередь издание Phileleftheros уточняет, что мужчина был задержан 15 апреля за серию постов на странице в одной из социальных сетей, где он якобы «разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан».

16 апреля мужчина предстал перед судом в Лимасоле.