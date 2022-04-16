Турин, Италия, , 21:35 — REGNUM 16 апреля в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в матче 33-го итальянской Серии А 2021/22 сыграл вничью с «Болоньей». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Логотип Ювентуса

Первый мяч в дебюте второго тайма забил 32-летний центрфорвард сборной Австрии Марко Арнаутович после передачи Роберто Сориано. На 90+5-й минуте Душан Влахович восстановил равновесие в счете – 1:1. Голеву передачу на свой счет записал Альваро Мората.

Красные карточки на 84-й минуте встречи получили два футболиста «Болоньи» Адама Сумаоро и Гари Медель.

Статистика матча («Ювентус»/ «Болонья»)

Удары 19/10

Удары в створ 3/2

Владение 48%/52%

Угловые 4/5

Нарушения 9/11

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо (Кин, 86’), Кьеллини (Сандро, 75’), де Лигт (Бонуччи, 59’), Пеллегрини (Закариа, 59’), Данило, Куадрадо, Рабьо, Мората, Дибала (Бернардески, 59’), Влахович.

«Болонья»: Скорупский, Сумаоро, Теате, Медель, Хики, Сориано (Касиус, 74’), Схаутен, Сванберг (Абишер, 74’), Дийкс, Орсолини (Бонифази, 87’), Арнаутович (Барроу, 65’).