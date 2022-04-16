16 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента Украины о том, что его страна начала войну раньше, чем Россия.

Артур Савин, , 22:10 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу военной спецоперации России, согласно которому Украина «начала эту войну ещё раньше», Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 16 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Обдолбанный маньяк готовился к войне против России. Так и запишем», — написал Артём Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что из уст украинского президента наконец-то прозвучало правдивое слово.

«Получается, это официальное признание того, что настоящим агрессором является Украина! Первая начала войну, а Россия лишь организовала специальную военную операцию по защите! Всё согласно собственному признанию Зеленского», — отметила Елена Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что именно об этом и говорил президент Российской Федерации Владимир Путин, указывая на то, что у России просто не было иного выхода.

«Именно потому у вас сейчас война в стране, что вы хотели в НАТО и делали всё, чтобы у России был повод для ввода войск. Из-за заявлений ваших политиков, выпадов в сторону русских и России, из-за непрекращающихся обстрелов Донбасса. А когда речь зашла уже о ядерном оружии — тут уже была крайняя черта пройдена», — указывает Ирина Л.

Нато Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что после услышанного западное общество должно обвинить в агрессии Украину и отстать уже наконец от Российской Федерации.

«Почему тогда сейчас все истерят, что Россия напала на них? Разве при таких вводных можно считать Россию агрессором! Россия только защищается. А Зеленский постоянно угрожал нам, то войной, то ядерным оружием! За язык его никто не тянул. Хотел спецоперацию — получи и распишись! А наша страна только защищает себя и свой народ! Должны ведь мы отвечать на угрозы. Зеленский признался уже, что он первый начал войну с Россией!» — считает Оксана К.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина так усиленно готовилась к войне, но тем не менее в итоге сдаёт всё с потрохами.

«Он что, правда думает, что стреляя кредиты у всех и вся, кто только даст, прося оружие и защиту, Украина станет сильной и независимой? Они уже Украину продали на пять поколений вперёд, хотят ещё в долги загнать Украину на 200 лет. Они-то поедут в Америку жить с долларами, а люди будут расплачиваться за их движухи и откаты денег на войне», — отмечает пользователь Mercedes.

Нашлись и те, кто отмечают, что Зеленский танцевал под западную дудку и выполнял все его указки, в результате чего теперь России приходится спасать украинское население и себя от обезумевших нацистов.

«Зеленский, в НАТО тоже знали, что нечто подобное будет, поэтому вас и не включали. Им нужна была война между братскими народами. Это был их план. И ты его превратил в жизнь. Россия восемь лет предлагала завершить всё миром, но войну развязал ты», — обращается Ирина Ш.

Напомним, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский, ведя разговор на тему военной спецоперации России, заявил в интервью BBC о том, что Украина «начала эту войну ещё раньше», Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Украинский лидер отметил, что именно для этого Украине была необходима помощь Североатлантического альянса, потому что подготовиться к такому «одной стране сложно».