Мёнхенгладбах, Германия, 16 апреля, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Кельн» в матче тридцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержал уверенную победу над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 3:1. Игра проходила в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк».

Blue-Letter Стадион «Боруссия Парк»

Забитыми мячами в составе «козлов» отметились Антони Модест (5’ Флориан Кайнц), Флориан Кайнц (20’ Марк Ут) и Деян Любичич (34’ Марк Ут). Единственный гол хозяев на 85-й минуте забил нападающий сборной Швейцарии Брель Эмобло после передачи Йонаса Хофманна.

Эта победа стала для «Кельна» двенадцатой в текущем сезоне чемпионата Германии. Команда Штеффена Баумгарта, набрав 46 очков, поднялась на шестое место в турнирной таблице лиги. «Боруссия» с 37-ю очками осталась на одиннадцатой позиции.