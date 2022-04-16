Санкт-Петербург, , 21:26 — REGNUM Фигурист Евгений Семененко, ударившийся головой об лед во время выступления в Санкт-Петербурге, госпитализирован в больницу. Об этом сообщила 16 апреля ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская изданию Sport24.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, 18-летний Семененко упал с четверного прыжка, ударился головой и безуспешно пытался самостоятельно подняться со льда Ледового дворца в Санкт-Петербурге. После падения на зрителей в первом ряду его увезли на носилках.

«Женя на пути в 17 больницу, — уточнила Рудковская отметив, что руки и ноги фигуриста целы. — Врачи передают, что он в сознании, уже общается. Его папа, его родители направляются в больницу. Врачи не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение».

Напомним, инцидент произошел вечером 16 апреля в Ледовом дворце Петербурга, где Семененко с другими именитыми фигуристами выступал на шоу «Союз Чемпионов» Евгения Плющенко.

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