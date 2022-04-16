Лилль, Франция, 16 апреля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. 16 апреля в Лилле на стадионе «Пьер Моруа» футбольный клуб «Лилль» в матче 32-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 примет «Ланс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Losc.fr «Лилль»

Бригада арбитров: Жером Брисар | Бенджамин Паже | Алексис Оже | Оливье Тюаль.

Стартовые составы команд:

«Лилль»: Леонардо Жардим, Зеки Челик, Тьягу Джало, Габриэль Гудмундссон, Жозе Фонте, Шека, Жонатан Бамба, Ренату Саншеш, Бенжамен Андре, Джонатан Дэвид, Эдон Жегрова.

«Ланс»: Вилькер Фариньес, Кевин Дансо, Факундо Медина, Жонатан Гради, Патрик Берг, Секо Фофана, Жонатан Клосс, Дэвид Перейра да Коста, Пшемыслав Франковский, Флориан Сотока, Арно Калимуэндо.

В текущем сезоне 24-летний лидер «Лилля» Ренату Саншеш принял участие в двадцати матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.