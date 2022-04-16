Донецк, , 21:22 — REGNUM Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдат ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.45 н. п. Красногоровка – н. п. Донецк (Петровский район) со стороны ВСУ: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике.