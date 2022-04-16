Лондон, 16 апреля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. 16 апреля в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» футбольный клуб «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 1:0.

ФК «Арсенал»

Единственный мяч на 44-й минуте встречи забил 26-летний центральный защитник сборной Польши Ян Беднарек после передачи Мохамеда Эльюнусси. Желтые карточки получили Армандо Броя, Бен Уайт и Шейн Лонг.

Составы команд:

«Саутгемптон»: Фрейзер Форстер, Лянко Войнович, Ян Беднарек, Янн Валери, Кайл Уокер-Питерс, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Прауз, Ромен Перро, Стюарт Армстронг (Натан Редмонг, 82’), Армандо Броя (Шейн Лонг, 74’), Мохамед Эльюнусси (Тино Ливраменто, 90’).

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Бен Уайт, Габриэл, Седрик Суареш (Эмиль Смит-Роу, 60’), Нуну Тавареш (Николя Пепе, 70’), Букайо Сака, Мартин Эдегор, Альберт-Мбойо Локонга, Гранит Джака, Эдуард Нкетиа.

«Саутгемптон», одержав девятую победу, набрал 39 очков, обошел «Кристал Пэлас» и поднялся на двенадцатое место. «Арсенал» с 54-мя очками опустился шестую строчку.