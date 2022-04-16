Санкт-Петербург, , 21:13 — REGNUM Фигурист, участник Олимпиады в Пекине Евгений Семененко получил травму во время выступления в Санкт-Петербурге, со льда его выносили на носилках. Об этом сообщает 16 апреля издание «Фонтанка».

Коньки

Травмирование спортсмена произошло на шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. В самом начале своего выступления в Ледовом дворце 18-летний фигурист упал с четвертого прыжка и ударился головой об лед.

«Шоу остановилось на несколько минут. Евгения эвакуировали со льда на носилках. Затем шоу продолжилось», — говорится в сообщении.

Напомним, российский фигурист, выступающий в одиночном катании Евгений Семененко бронзовый призёр этапа Гран-при Skate Canada (2021), победитель мирового командного чемпионата (2021), победитель Финала Кубка России (2021), чемпион России среди юниоров (2021), мастер спорта России.