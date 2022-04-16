Сочи, Краснодарский край, 16 апреля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Завтра, 17 апреля, в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Ассистенты главного судьи – Рашид Абусуев и Роман Милюченко. Резервный арбитр – Юнус Кошко.

В последний раз «Локомотив» и «Сочи» играли между собой 25 октября 2021 года. Тот матч завершился со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников».

На данный момент «Сочи», одержав тринадцать побед и набрав 42 очка, занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 37-ю очками располагается двумя строчками ниже.