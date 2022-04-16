Москва, , 21:06 — REGNUM На сегодня на заводе «Азовсталь» осталось не более 2,5 тысячи украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

Он добавил, что в ходе освобождения Мариуполя уже сдались 1 464 украинских военнослужащих. При этом их количество ежедневно увеличивается.

«В том числе и сбежавших с территории «Азовстали». По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тыс. человек», — сказал Конашенков.

По его словам, на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4 тыс. человек.

Напомним, 7 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе остаются до 3,5 тыс. украинских боевиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным Минобороны, с начала специальной военной операции безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Это украинские военные, нацгвардия и прибывшие иностранные наёмники.

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