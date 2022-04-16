Москва, 16 апреля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 принимал казанский «Рубин». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

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Первый мяч на тридцатой минуте встречи забил 35-летний российский фланговый защитник Владислав Игнатьев после передачи Александр Зуева – 0:1. На экваторе второй половины таранный форвард сборной России Александр Соболев восстановил равновесие в счете – 1:1.

Статистика матча («Спартак»/ «Рубин»)

Удары 18/13

Удары в створ 6/4

Владение 67%/34%

Угловые 11/8

Нарушения 9/8

Составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Никита Чернов, Виктор Мозес (Зелимхан Бакаев, 46’), Наиль Умяров (Данила Пруцев, 32’), Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин (Кристофер Мартинс Перейра, 78’), Шамар Николсон, Александр Соболев.

«Рубин»: Юрий Дюпир, Егор Тесленко, Монтассар Талби, Георгий Зотов, Илья Самошников, Александр Ломовицкий, Владислав Игнатьев (Марат Апшацев, 73’), Леон Мусаев, Солтмурад Бакаев (Ленар Фаттахов, 82’), Александр Зуев, Виталий Лисакович.