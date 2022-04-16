Москва, 16 апреля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 15 военных объектов Украины. Об этом сообщил 16 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

(сс) geralt Ракета

По его словам, высокоточные воздушные удары были нанесены в районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка.

«Уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск», — отметил он.

По его словам, в результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

«Ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе: 274 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск», — заметил Конашенков.