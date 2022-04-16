Москва, , 20:51 — REGNUM От украинских боевиков зачищена уже вся городская территория Мариуполя. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Разрушенное здание в Мариуполе Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube

«Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иностранных наемников и украинских войск», — сказал Конашенков.

По его словам, на территории металлургического комбината «Азовсталь» полностью заблокированы остатки украинской группировки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под заводом «Азовсталь» в Мариуполе есть подземный город, который затрудняет его штурм.