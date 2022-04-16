Санкт-Петербург, 16 апреля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. 21-летний бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто с оценкой 8.35 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» — «Урал».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Юри Алберто и игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин

За время, проведенное на поле, Юри Алберто отметился тремя успешными обводками, двумя удачными отборами и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач футболиста составила 85%.

В текущем сезоне Юри Алберто принял участие в десяти матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также бразилец получил одну желтую карточку.