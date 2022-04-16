В Минобороны России назвали реальные потери украинской армии
Москва, 16 апреля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского западным СМИ о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют 2,5-3 тысячи, не соответствуют действительности. Это ложь. Об этом 16 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что российское оборонное ведомство располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников, которые «Зеленский боится говорить народу Украины».
«На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», — уточнил Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в ходе российской военной спецоперации потеряли до 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными. При этом число жертв среди мирных жителей украинский лидер назвать затруднился, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий.
Последний раз Киев сообщал о потерях 12 марта. Тогда Зеленский заявил, что погибли около 1,3 тыс. украинских военных. При этом в конце марта Минобороны РФ сообщало, что с начала спецоперации потери армии Украины составили более 14 тыс. убитыми и около 16 тыс. ранеными.