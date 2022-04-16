Москва, 16 апреля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского западным СМИ о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют 2,5-3 тысячи, не соответствуют действительности. Это ложь. Об этом 16 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ВСУ

Он подчеркнул, что российское оборонное ведомство располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников, которые «Зеленский боится говорить народу Украины».

«На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в ходе российской военной спецоперации потеряли до 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными. При этом число жертв среди мирных жителей украинский лидер назвать затруднился, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий.

Последний раз Киев сообщал о потерях 12 марта. Тогда Зеленский заявил, что погибли около 1,3 тыс. украинских военных. При этом в конце марта Минобороны РФ сообщало, что с начала спецоперации потери армии Украины составили более 14 тыс. убитыми и около 16 тыс. ранеными.