16 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что украинская сторона откажется от переговоров с российской стороной в случае уничтожения украинских боевиков в Мариуполе.

Оксана Переможенко, , 21:53 — REGNUM Украинская сторона откажется от переговоров с российской стороной в случае уничтожения украинских боевиков в Мариуполе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

«Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах», — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Заявление украинского лидера обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина». Многие участники обсуждения указали на бессмысленность переговоров с Киевом, подчеркнув, что переговоры нужны именно Украине.

«Почему уничтожать? Они ж сдаются!» — написал Egor.

«То есть только капитуляция? Все за!» — добавил «Культист».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да ты ж сам на них точку поставил, как и на всех жителях юго-востока [Украины]…» — пишет Boris B.

«Ну В. В. [Путин] еще давным-давно говорил, что с террористами не ведем переговоров», — отметил «А».

«А кто сказал, что России нужны такие переговоры? Товарищ Зеленский, вы вообще в курсе, что переговоры-то вам нужны больше, а не нам?» — недоумевает Irina.

«Володенька, ты уже своих точек понаставил достаточно», — с сарказмом отметил S.

«Да кто ж там сидит на «Азовстали», что так *опу все рвут?.. Даже ультиматумы пошли… Работайте, братья! Люди должны знать правду!» — комментирует «Мяв».

«За военных он так переживает? Или за что-то или кого-то другого? Пока его «военные» людьми там прикрывались он что-то не выступал с такими требованиями, а оружие клянчил везде», — отреагировала Helen.

«Что-то он поздновато…» — написала Svetlana.

«Это он решил, что вот теперь пора защищать их начать? Когда уже 100% ничего не изменится, никто их не выпустит и можно спокойно начинать строить из себя «обеспокоенную матушку», — отметила Виктория.

«Так дай команду им сдаться, отделаются тюрьмой, может быть, если мораторий на смертную казнь в РФ не отменят. А так уничтожение военных на войне это как бы подразумевается», — добавил R_T_F 220.

«Какие переговоры?.. Донбасс — не Украина! И… [нечего] там делать военным Украины», — отметила Татьяна У.

«Кем он себя возомнил? Точку уже без него поставили на эти бессмысленные переговоры», — прокомментировала новость konstanta39.

«Боятся, что натовцев и руководство «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возьмут со дня на день из бомбоубежища», — пишет Иван Т.

«То есть он закончил врать и принял то, что наши бойцы всех уничтожат в Мариуполе? То есть он понимает, что выхода нет?..» — задалась вопросом Оксана.

«За иностранцев испереживался, не за своих уж…» — отреагировала Катерина.

«Россия не ведет переговоров с террористами», — добавила Maria N.

«Это он кого хотел напугать? Тем более переговорами, которые в России 90% людей осуждает», — недоумевает А. А.

«Чем ближе к правде, тем больше истерика!» — написала Ksana К.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хорошо, что точку ставим мы!» — отметил Сергей.

«[Плевать] ему на своих ребят, хозяева за своих англичан переживают», — считает UFOtech.

«Оно ещё условия сочиняет…» — с сарказмом отреагировала Карина.

«Получает миллионы от Госдепа, а сейчас просто театрально разводит руками — мол, душа болит за народ», — добавила Виктория.

«Жеста «доброй воли» больше не будет», — отметила Татьяна Ш.

«А о мирных он уже совсем не переживает?..» — поинтересовалась Мария М.

«Хоть в чем-то я с Зелей (Зеленским — О. П.) согласен. На переговорах надо ставить точку. Только капитуляция», — пишет Сергей.

«Ну да, Зеля, переговоры закончились, осталась только безоговорочная капитуляция», — в свою очередь добавил Владимир Г.

«Когда матери и жены просили его о помощи пацанам в Мариуполе он был в наркотическом угаре? Минутное просветление, ломка, агрессия, — ультиматум? Да придёт же понимание людей на Украине… кто и зачем их использует!!! И снесут его сами!» — подытожила Svetlana P.