Бердюжский район, Тюменская область, , 20:44 — REGNUM В Тюменской области пострадавшим от пожара в деревне Глубокое в Бердюжском районе выплатят по 50 тыс. рублей материальной помощи. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Тюменский губернатор Александр Моор в деревне Глубокое. Информационный центр правительства Тюменской области

«Перед проведением оперативного штаба встретился с жителями деревни Глубокой. Конечно, все расстроены, переживают. Пообещал – поможем. Никого в беде не оставим», — пообещал тюменский губернатор.

Всего в селе Глубокое было девять жилых домов, четыре из них отстояли, пять – сгорели. В Глубокой постоянно проживают 17 человек.

«Дал поручение определиться с ущербом, а пока всем выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды», — отметил Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2022 года в связи с переходом огня с полей в деревне Глубокое произошло возгорание пяти жилых домов, погибших нет.

Прокуратурой Тюменской области организована проверка действий органов местного самоуправления при подготовке к пожароопасному сезону.

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