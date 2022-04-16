Париж, , 20:24 — REGNUM Правые силы во Франции намерены создать разрыв в обществе, «поставив под вопрос право на убежище» и «организовав референдум по вопросу возвращения смертной казни». Об этом 16 апреля в ходе предвыборного митинга в Марселе заявил баллотирующийся на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он также обвинил представителей правых сил в попытке внести разлад между Парижем и Берлином.

«Я бы мог вам сказать о проекте выхода из Евросоюза, который защищают крайне правые, о том, как они выступают за разлад между Францией и Германией, выход из Совета Европы, военный альянс с Россией, но не говорят ни слова про Африку», — цитирует ТАСС главу Пятой республики.

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Он также припомнил своим соперникам, кандидату от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и основателю правой партии «Реконкиста» Эрику Земмуру, проигравшему в первом туре, что они «выступали за использование хлорохина и российской вакцины» для борьбы с пандемией.

«Это не пройдёт, я обещаю», — заявил Макрон.

Ранее по теме: Противники Макрона вышли на манифестацию в Париже

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля противники переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона на второй срок вышли с манифестацией в центр Парижа. Сотни недовольных политикой нынешнего французского лидера собрались на площади Фонтенуа в 8-м округе французской столицы по призыву лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо.

Напомним, во втором туре президентских выборов во Франции за пост главы государства будут бороться нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, набравший в первом туре 27,84% голосов, и лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, заручившаяся поддержкой 23,15% избирателей.