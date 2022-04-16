Манчестер, Великобритания, , 20:22 — REGNUM 16 апреля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Норвич Сити» со счетом 3:2.

Криштиану Роналду Fanny Schertzer

Забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметился 37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (7’ Энтони Эланга, 32’ Алекс Теллеш, 76’). Два гола «канареек» забили Киран Довелл (45+1’, Теэму Пукки) и Теэму Пукки (52’ Киран Довелл).

Статистика матча («Манчестер Юнайтед»/ «Норвич Сити»)

Удары 20/15

Удары в створ 9/4

Владение 61%/39%

Угловые 6/7

Нарушения 7/6

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Диогу Далот, Алекс Теллеш (Хуан Мата, 74’), Поль Погба (Маркус Рэшфорд, 74’), Джесси Лингард (Неманья Матич, 63’), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Энтони Эланга, Криштиану Роналду.

«Норвич Сити»: Тим Крул, Сэм Байрэм, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Димитрис Яннулис, Киран Довелл (Пшемыслав Плахета, 74’), Матиас Норманн, Милот Рашица, Пьер Лис-Мелу (Джонатан Роуэлл, 82’), Кенни Маклин (Билли Гилмор, 73’), Теэму Пукки.

«Манчестер Юнайтед», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 54 очка, обошел «Арсенал» и поднялся на пятую позицию. «Норвич Сити» с 21-м очком остался на последнем двадцатом месте.