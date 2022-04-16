Киев, , 20:17 — REGNUM Если военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в окружении в Мариуполе, будут уничтожены, то переговоры между Киевом и Москвой будут прекращены. Об этом, как передает издание «Страна. ua», заявил 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, уничтожение украинских силовиков в этом городе поставит точку на «всех переговорах».

Напомним, 16 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил журналистам, что украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться и потому подлежат уничтожению.