Севастополь, 16 апреля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Экипаж затонувшего ракетного крейсера «Москва» Черноморского флота продолжит службу в Военно-морском флоте (ВМФ). Об этом сообщил 16 апреля главнокомандующий ВМФ РФ, адмирал Николай Евменов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва»

Главнокомандующий ВМФ и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе во время которой Евменов сообщил, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.

«Личный состав крейсера «Москва» находится в основном пункте базирования, в городе-герое Севастополь. Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу в Военно-морском флоте. Личный состав срочной службы, в соответствии с законом, с мая по июнь будет уволен и убудет в постановке на воинский учет», — сообщил Николай Евменов.

Кроме того, главком ВМФ отметил, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском флоте.

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Как сообщало ИА REGNUM, флагманский крейсер Черноморского флота «Москва» затонул 14 апреля при буксировке в пункт назначения после полученных в результате детонации боезапаса повреждений.