Луганск, , 19:57 — REGNUM Украинские силовики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике (ДНР). Об этом 16 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:00 с направления населенный пункт Орехово по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (12 снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля в сообщении Народной милиции ДНР отмечалось, что в республике за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли трое военнослужащих.