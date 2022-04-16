Курган, , 19:52 — REGNUM В Курганской области выявлено восемь виновников природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Курганские спасатели борются с травяным пожаром Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

Несмотря на запрет с 15 апреля использования открытого огня, граждане продолжают разводить костры на садовых, дачных участках, а также придомовых территориях. Такие нарушители выявлены в СНТ «Радуга» Кетовского района, в селе Бараба, деревне Лукино, в СНТ «Сельхозтехника» Кургана. По каждому выявленному факту граждан привлекают к административной ответственности.

В настоящее время сотрудниками МЧС России установлено восемь виновников ландшафтных пожаров в село Глядянское Притобольного района, в селе Закомалдино Куртамышского района, сёлах Целинное, Кетово, Бараба Кетовского района, деревне Карандашево, селе Каменное Шумихинского муниципального округа, в СНТ «Восход» города Кургана.

Кроме того, возбуждено одно уголовное дело за уничтожение и повреждение имущества по неосторожности, которое произошло в результате ландшафтного пожара в городе Петухово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменской области 16 апреля пришедший с полей огонь уничтожил пять домов в Бердюжском районе.

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