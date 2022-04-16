Москва, , 19:51 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) допросит английского наемника Шона Питера, пойманного в Мариуполе. Об этом сообщает 16 апреля пресс-служба СКР.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Шон Питер — английский наёмник, который служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ штурмовиком.

«Следствие обязательно допросит очередного наемника, пойманного в Мариуполе», — отметили в СКР утончив, что это второй англичанин, пойманный в Мариуполе.

Читайте ранее в этом сюжете: СК РФ проверит данные о задержании киевскими боевиками 837 человек