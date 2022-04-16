Париж, , 19:47 — REGNUM Российские дипломаты, которые были объявлены во Франции персонами нон грата, 16 апреля покинули страну. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Париже.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«По договорённости с французской стороной был организован рейс для вывоза сотрудников посольства, объявленных персонами нон грата», — уточнил представитель дипломатического ведомства.

Он также добавил, что специальный самолёт, прибывший из России, уже вылетел. По данным Agence France-Presse, на борту покинувшего Францию российского самолёта находятся около 140 человек, включая дипломатов и членов их семей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля власти Франции объявили о намерении выслать из страны порядка 30 российских дипломатов из-за неподобающей деятельности, которая якобы имела место с их стороны. 11 апреля французский МИД объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы.

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