Донецк, 16 апреля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка 16 апреля. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:00 населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики выпустили по городу шесть снарядов калибра 122 мм. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля в Народной милиции ДНР сообщили, что за последние сутки в республике были уничтожены 37 украинских националистов.