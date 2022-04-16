Нью-Дели, , 19:31 — REGNUM В Индии ведётся разработка термостойкой вакцины против коронавирусной инфекции, которой не требуется холодовая цепь для транспортировки. Об этом 16 апреля сообщает телеканал NDTV.

Вакцина

Препарат создают специалисты Индийского научного института в Бангалоре и биотехнологической компании Mynvax.

«Новая вакцина против COVID-19 может храниться при 37 градусах Цельсия в течение четырёх недель и даже при 100 градусах Цельсия в течении 90 минут», — отмечает телеканал.

Согласно результатам исследования препарата на мышах, термостойкая вакцина против COVID-19 вызвала сильный ответ антител против разных вариантов коронавируса, включая штамм «Дельта» и «Омикрон».

Разработчики новой вакцины утверждают, что её термостойкость и способность выдерживать временные тепловые удары имеют большое значение для решения проблемы вакцинного неравенства, а также для обеспечения препаратами против COVID-19 стран с неразвитой системой холодовых цепей и невысоким уровнем дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, фармацевтическая компания из Индии Gennova Biopharmaceuticals разрабатывать специальную вакцину от штамма коронавируса «Омикрон». По данным источников, после проведения недолго тестирования её можно будет применять в качестве бустерного препарата.

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Первые два этапа испытаний препарата были проведены в конце 2021 года, по результатам которых препарат был признан безопасным для применения. Результаты испытаний создатели вакцины уже представили индийскому регулятору.