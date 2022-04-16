Торонто, Канада, 16 апреля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Пять человек пострадали во время стрельбы на парковке в восточной части Торонто. Об этом сообщает 16 апреля телеканал CTV.

PrtSc toronto. ctvnews. ca Стрельба в Торонто

Стрельба по группе людей была открыта в ночь на 16 апреля на парковке в районе Маркем-роуд и Лоуренс-авеню-Ист в восточном районе Торонто Скарборо.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили четырех раненых мужчин, пятая жертва позже была доставлена в больницу. Пострадавшие — мужчины в возрасте от 28 до 35 лет, получили серьезные ранения, но их жизни сейчас ничего не угрожает.

«Подозреваемые сбежали с места происшествия на синем автомобиле», — говорится в сообщении.

Полиция ведет поиски преступников.