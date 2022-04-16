Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от Ростовской области отчитались о доходах за 2021 год. Трое из них заработали в общей сумме 59 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Больше всех в прошлом году заработал Вячеслав Никонов (Единая Россия») — внук государственного деятеля СССР Вячеслава Молотова. Он задекларировал 25 млн 480 тыс. 752,45 рубля. Ему принадлежат два земельных участка для садоводства площадью 700 и 750 кв. метров, половина дачного участка (955 кв. метров), половина жилого дома (282,6 кв. метра) и нежилое здание (384,2 кв. метра). В аренде у него лесной участок площадью 4000 кв. метров. В собственности у него автомобили Lexus ES350 и Mercedes-Benz S-Class S450 4MATIC.

Супруга Никонова заработала 17 млн 434 тыс. 832,07 рубля. Ей принадлежат две квартиры площадью 82,6 и 83 кв. метра, нежилое помещение 44 кв. метра.

На втором месте среди донских парламентариев оказался Николай Гончаров («Единая Россия»), заработавший 21 млн 917 тыс. 328,80 рубля. Ему в разной долевой собственности принадлежат девять земельных участков сельскохозяйственного назначения. Он также задекларировал квартиру 121,4 кв. метра, гараж 24,1 кв. метра и 1/25 помещения площадью 900 кв. метров, автомобиль ГАЗ 69.

Супруге, заработавшей 1 млн 215 тыс. 777,59 рубля, принадлежит квартира 105,5 кв. метра.

На третьем месте по доходам оказался Виктор Водолацкий («Единая Россия»). Казачий генерал отчитался о доходе в размере 11 млн 571 тыс. 572,92 рубля. У него в общей совместной собственности земельный участок под жилую застройку 652 кв. метра и жилой дом 395,4 кв. метра и гараж 37,8 кв. метра.

Супруге, заработавшей 723 тыс. 513,9 рубля, помимо общей совместной собственности принадлежат две квартиры 146,7 и 138 кв. метров, а также 1/12 доля в гараже 456,6 кв. метра.

Остальные десять парламентариев из Ростовской области депутаты задекларировали годовой заработок в размере от 1,8 млн до 6,1 млн рублей.