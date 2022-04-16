Донецк, 16 апреля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли трое военнослужащих. Об этом 16 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 20 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк за десять минут.