Донецк, , 19:16 — REGNUM За последние сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили 37 украинских националистов. Об этом 16 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 37 украинских националистов, одну 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», два бронетранспортёра и грузовой автомобиль, — говорится в сообщении. — Захвачены один танк и две БМП».

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли за пятьдесят минут населенные пункты Широкая Балка, Горловка и Доломитное в ДНР.