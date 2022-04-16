Будапешт, 16 апреля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Правящая партия во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном окончательно победила на парламентских выборах в стране. Об этом сообщает 16 апреля информационное агентство MTI.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоялись 3 апреля, а итоги были объявлены 14 апреля. Однако с исходом голосования не согласилась оппозиционная националистическая партия «Наша родина», которая обратилась с жалобой в Верховный суд страны. Оппозиционеры потребовали перепроверить бюллетени, присланные по почте.

«На своем заседании суд счел обращение «Нашей родины» безосновательным, и решение Национальной избирательной комиссии (НИК) Венгрии вступило в силу», — говорится в сообщении.

Таким образом, правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с Орбаном и ее младшие партнеры — христианские демократы — получили в Государственном собрании (однопалатном парламенте) конституционное большинство в 135 из 199 депутатских мандатов. Коалиция из шести оппозиционных партий получила лишь 57 мест, «Наша родина», которая участвовала в выборах самостоятельно, — шесть. Одно депутатское кресло досталось представителю списка немецкого меньшинства.