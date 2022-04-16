Луганск, , 19:06 — REGNUM При обстреле населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены три жилых дома. Об этом 16 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждено три жилых дома», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по Первомайску 12 снарядов.