Багдад, , 19:06 — REGNUM Багдад подвергается давлению, чтобы подтолкнуть страну увеличить объёмы добычи нефти вне рамок Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом телеканалу Al Arabiya 16 апреля заявил министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер.

Флаг Ирака Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«На нас оказывали давление, чтобы мы увеличили добычу нефти вне рамок [обязательств по] ОПЕК», — цитирует ТАСС главу иракского министра.

Ихсан Абдель Джабер также добавил, что ОПЕК «обязуется обеспечить все поставки для восполнения любого дефицита сырой нефти».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта страны ОПЕК+ договорились восстановить добычу нефти в мае 2022 года на 432 тыс. баррелей в сутки. Такое решение было принято в ходе десятой министерской конференции ОПЕК+.

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Как следует из графика добычи на май, Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти на 113 тыс. баррелей в сутки каждая, до 10,549 млн баррелей в сутки. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вырасти до 42,126 млн баррелей в сутки.

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