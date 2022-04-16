Багдад, 16 апреля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Багдад подвергается давлению, чтобы подтолкнуть страну увеличить объёмы добычи нефти вне рамок Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом телеканалу Al Arabiya 16 апреля заявил министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Ирака

«На нас оказывали давление, чтобы мы увеличили добычу нефти вне рамок [обязательств по] ОПЕК», — цитирует ТАСС главу иракского министра.

Ихсан Абдель Джабер также добавил, что ОПЕК «обязуется обеспечить все поставки для восполнения любого дефицита сырой нефти».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта страны ОПЕК+ договорились восстановить добычу нефти в мае 2022 года на 432 тыс. баррелей в сутки. Такое решение было принято в ходе десятой министерской конференции ОПЕК+.

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Как следует из графика добычи на май, Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти на 113 тыс. баррелей в сутки каждая, до 10,549 млн баррелей в сутки. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вырасти до 42,126 млн баррелей в сутки.

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