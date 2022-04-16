Челябинск, 16 апреля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Замглавы минздрава Челябинской области Александр Кузнецов останется в СИЗО до 27 июня. Такую меру пресечения ему продлил Тракторозаводский райсуд Челябинска.

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С ходатайством о продлении содержания под стражей на два месяца и десять дней выступил Следственный комитет. Оно было удовлетворено. Обвиняемый и его защита просили домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, Кузнецов был задержан 18 февраля. Ему вменяют мошенничество и злоупотребление полномочиями.