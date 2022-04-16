Дортмунд, Германия, , 18:59 — REGNUM 16 апреля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» в матче тридцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 разгромила «Вольфсбург» со счетом 6:1.

Забитыми мячами в составе «шмелей» отметились Том Роте (24’ Юлиан Брандт), Аксель Витсель (26’ Эрлинг Холанд), Мануэль Аканджи (28’ Марко Ройс), Эмре Джан (35’ Мариус Вульф) и Эрлинг Холанд (38’ Марко Ройс, 54’ Юлиан Брандт). Единственный мяч «волков» на 81-й минуте встречи забил 24-летний немецкий крайний полузащитник Боте Баку.

Статистика матча («Боруссия»/ «Вольфсбург»)

Удары 12/9

Удары в створ 8/4

Владение 59%/41%

Угловые 4/6

Нарушения 14/9

Составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Загаду, Аканджи (Понграчич, 65’), Джан, Роте (Байноу-Гиттенс, 88’), Ройс, Брандт (Мукоко, 65’), Беллингем, Витсель (Рейниер, 78’), Вульф (Семик, 88’), Холанд.

«Вольфсбург»: Кастельс, Борнау, Лакруа (Мбабу, 45’), Брукс, Крузе (Руссийон, 46’), Баку, Винд (Бялек 82’), Шлагер (Вранкс, 62’), Арнольд, Герхардт, Нмеча (Нмеча, 62’).