Курган, , 18:58 — REGNUM В Кургане вблизи микрорайона «Тополя» при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека. Среди погибших — подросток, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

ВАЗ, в котором погибли четыре человека Пресс-служба УМВД России по Курганской области

Трагедия произошла днём 16 апреля на 11 километре автодороги «Курган-Звериноголовское». Столкнулись автомобили «ВАЗ 2115» и «Фольксваген Тигуан». В результате водитель отечественного автомобиля 1955 года рождения, и три пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения. Все погибли на месте до приезда скорой помощи.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.