Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Правоохранительное органы проверили главный музейный комплекс Эрмитажа в Санкт-Петербурге и не нашли опасных предметов, музей снова открыт на вход. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе учреждения культуры.

Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, днем 16 апреля представители музея получили сообщение о минировании из-за чего все посетители и сотрудники главного музейного комплекса были эвакуированы.

«Проверка экспозиционных залов и служебных помещений завершилась, подозрительных предметов не обнаружено», — уточнили в музее.

Отметим, что посетители с билетам на 16 апреля могут вернуться в музей сегодня или посетить в Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам.

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