Москва, , 18:52 — REGNUM За сутки в Российской Федерации проведено почти 220 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 16 апреля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 219 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 288 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе МИД Венесуэлы сообщили, что очередную партию вакцин общим количеством около 2,5 млн доз, получила от России Венесуэла.