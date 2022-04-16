Вильнюс, 16 апреля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) улучшит уровень безопасности в зоне Балтийского моря. Об этом сказал 16 апреля изданию Financial Times президент Литвы Гитанас Науседа.

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«Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшило бы ситуацию в области безопасности в Балтийском регионе. Мы сможем повысить качество наблюдения и контроля за Балтийским регионом с военной точки зрения. Но это также усилит и НАТО как организацию», — сказал глава Литвы и призвал не обращать внимания на озабоченность Москвы по поводу расширения Североатлантического альянса.

По словам Науседа, Финляндия и Швеция «не могут попусту тратить время и должны претворить в жизнь решения [о членстве в НАТО] как можно скорее». При этом он допустил, что со стороны России последует агрессивная риторика.

«Может быть, [Москвой] даже будет принято решение увеличить военное присутствие в регионе. В любом случае Калининградская область — это, вероятно, наиболее милитаризованный регион Европы», — резюмировал он.

Также Гитанас Науседа поддержал предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас «перейти от охраны воздушного пространства к противовоздушной обороне» на восточном фланге альянса, учитывая «происходящее на Украине».