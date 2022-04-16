Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM 16 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 3:1.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Клаудиньо (12’), Юри Алберто (37’ Малком) и Артем Дзюба (78’ Юри Алберто). Единственный гол гостей на 83-й минуте забил 19-летний российский фланговый нападающий Юрик Железнов после передачи Олега Шатова.

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Чистяков, Алип, Круговой (Оздоев, 57’), Кузяев (Сутормин, 57’), Клаудиньо (Вендел, 73’), Малком, Сергеев (Дзюба, 72’), Алберто (Ерохин, 81’).

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Кузьмичев, Мамин, Магомадов (Колесниченко, 46’), Егорычев (Подберезкин, 79’), Аугустыняк, Гаджимуратов (Железнов, 65’), Мишкич, Шатов, Бикфалви (Агеев, 79’).

«Зенит», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 55 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 21-м очком остался на предпоследнем пятнадцатом месте в зоне вылета.