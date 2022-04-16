Донецк, 16 апреля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли за пятьдесят минут населенные пункты Широкая Балка, Горловка и Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… 16.00 населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка…; 16.40 населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина)…; 16.50 населенный пункт Травневое – населенный пункт Доломитное», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли за десять минут Еленовку и Донецк в ДНР.